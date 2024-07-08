В Мурманской области доля высокобалльных работ на ЕГЭ по математике профильного уровня выросла в четыре раза

На оперативном совещании в региональном правительстве подвели предварительные итоги основного периода государственной итоговой аттестации.

«Прежде чем поделиться ключевыми показателями, хочу поздравить Ярослава Лунёва с блестящей сдачей ЕГЭ по истории. Выпускник школы №10 Кандалакши стал 14-м школьников в нашем регионе, сдавшим ЕГЭ на максимальный балл», – отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, всего в этом году на 29 организованных пунктах ЕГЭ сдали более 2,9 тысячи школьников Кольского Заполярья. Каждый пятый выпускник региона получил от 81 балла и выше по русскому языку. Доля высокобалльных работ по математике профильного уровня выросла в 4 раза по сравнению с прошлым годом, по физике и биологии – в два раза.

«Говоря о результатах проведения кампании по сдаче государственной итоговой аттестации, в которой приняли участие более 7,7 тысячи выпускников 9 классов, отмечу, что более половины ребят сдали русский язык на «4» и «5». Качество знаний по математике превысило показатели прошлого года: 69,7% против 60,4%», – сказала Оксана Демченко.

Также вице-губернатор поздравила юных северян со сдачей ГИА и отметила, что отличные показатели – это результат совместной работы на всех уровнях образования.

«Высокий уровень знаний, которые многие ребята показали во время сдачи экзаменов, является результатом комплекса мер, которые внедряются в Мурманской области. Важно, что решения принимаются на всех ступенях образования, – от детского садика до университета. Но, безусловно, не менее важны стремление молодых северян к знаниям, а также талант педагога», – подчеркнула Оксана Демченко.

Подробнее о результатах проведения экзаменов на территории региона доложила министр образования и науки Диана Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru