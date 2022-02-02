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Мурманская область. Арктика (16+)02.02.22 16:30

В Мурманской области дополнен перечень госуслуг в сфере соцподдержки, предоставляемых по экстерриториальному принципу

Постановлением правительства Мурманской области от 28.01.2022 № 47-ПП дополнен перечень государственных услуг в сфере социальной поддержки населения, в отношении которых подача запросов, документов, информации, необходимых для их получения, а также получение результатов предоставления таких услуг осуществляется в пределах территории Мурманской области по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания.

«Обратиться за получением такой государственной услуги жители региона могут в любой МФЦ Мурманской области по месту нахождения, а не только по месту прописки. При этом срок предоставления услуги не увеличится, а её результат можно будет получить в том МФЦ, в который граждане обращались с заявлением», – пояснила руководитель уполномоченного многофункционального центра Мурманской области Ольга Ярыченко.

С полным перечнем государственных услуг Мурманской области, предоставляемых по экстерриториальному принципу, можно ознакомиться на сайте регионального министерства цифрового развития.

Кроме того, указанным постановлением из регионального перечня услуг, предоставление которых организовано на базе МФЦ, исключен ряд услуг министерства труда и социального развития и министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Услуги в сфере назначения и выплат ряда пособий отдельным категориям граждан, исключенные из регионального перечня, как и прежде, будут оказываться через МФЦ, но органом, ответственным за принятие решений по назначению и выплате таких пособий, будет являться уже отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области. Данные изменения обусловлены изменениями федерального законодательства.

Услуги, связанные с приёмом лесных деклараций, отчётов об использовании, защите и воспроизводстве лесов, лесоразведении, охране лесов от пожаров, загрязнения и иного негативного воздействия, актов лесопатологического обследования в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации с 01.07.2021 представляются исключительно в форме электронного документа с использованием портала «Госуслуги», сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области.

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