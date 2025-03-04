В Мурманской области дополнительно капитально отремонтируют 132 дома

Благодаря повышению взноса на капитальный ремонт в Мурманской области капитально отремонтируют 132 многоквартирных дома. Об этом сообщили в региональном Министерстве строительства.

«С 1 января 2025 года в Мурманской области был повышен размер взноса на капремонт. Это позволило увеличить количество многоквартирных домов, в которых будут сделаны работы по капитальному ремонту уже в этом году. Так в краткосрочный план 2025 года будет добавлено 132 дома, а также дополнительные работы в отношении 24 ранее включенных домов. В общей сложности будет проведено 236 видов работ», – отметил министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Так в 2025 году дополнительно заменят лифты в 33 многоквартирных домах и внутридомовые инженерные сети в 28 домах, а также капитально отремонтируют 39 крыш. Ещё в 17 будут заменены водоподогреватели, в 41 – индивидуальные тепловые пункты. Капремонт фасада предусмотрен в 15 домах.

Как сообщает региональное Министерство строительства, всего с 2019 года в Мурманской области было капитально отремонтировано 2243 многоквартирных дома, в том числе в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/