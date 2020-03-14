В Мурманской области дороги то закрывают, то открывают. Метель, однако!

«Мурманскавтодор» с самого утра порадовал автолюбителей, что 14 марта с 7 часов движение на автомобильной дороге Р-21 «Кола» открыто для проезда в обычном режиме. Можно проехать и в Заозерск, Снежногорск и Гаджиево, но при этом специалисты учреждения предупреждают, что в связи с тяжёлыми погодными условиями (снег, метель, ограниченная видимость) на автомобильных дорогах Заполярья сложилась крайне неблагоприятная обстановка, на открытых для движения дорогах ситуация сложная.

«Мурманскавтодор» просит водителей учесть неблагоприятные погодные условия и воздержаться от дальних поездок, не вызванных острой необходимостью! Тому подтверждением – наше видео.

Информацию о состоянии автомобильных дорог (закрытии проезда) можно узнать в диспетчерской службе «Мурманскавтодора» по телефону (8152) 21-40-70 (круглосуточно), а также на сайте ведомства в разделе «Информация о состоянии дорог».