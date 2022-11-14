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Мурманская область. Арктика (16+)14.11.22 10:15

В Мурманской области дорожники готовы к зиме

Летом 2022 года с дорожными организациями заключены контракты на зимнее содержание автомобильных дорог Мурманской области. Зимний период наступает с момента перехода средней суточной температуры воздуха ниже 0°С к отрицательной.

Региональный Минтранс сообщает, что всем подрядным организациям дано указание находиться в полной готовности к ликвидации возможных последствий сильных снегопадов.

Основными задачами по зимнему содержанию трасс Мурманской области является борьба с зимней скользкостью, защита дорог от снежных заносов, проведение снегоочистки и чистки от наледи дорожного полотна и искусственных сооружений, обработка проезжих частей противогололедными материалами, проведение ежедневного мониторинга погоды для эффективного зимнего содержания дорог региона.

Так, на федеральных дорогах Кольского Заполярья борьбу со снегом и обработку антигололедными материалами будут обеспечивать рабочие-операторы порядка 90 единиц специализированной техники. Помимо комбинированных дорожных машин, для удаления снежных заносов и наледи с трасс задействуют автогрейдеры, роторные снегоочистители, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры и колесные тракторы с различным навесным оборудованием. Общий объём заготовки противогололедных материалов составляет более 110 тысяч тонн. 

Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области в зимний период пескобазы заполнены на  100%, дорожная техника обновлена и подготовлена. Со стихией будут бороться более 200 единиц  дорожной техники: экскаваторы, необходимые для работы на некоторых сложных снегозаносимых участках, 5 мощных автогрейдеров SDLG, Case, Caterpillar, комбинированные дорожные машины и фрезерно-роторные снегоочистители.

Постоянный мониторинг ситуации на дорогах ведется и диспетчерскими службами ФКУ Упрдор «Кола» и ГОКУ «Мурманскавтодор» при помощи камер наблюдения и стационарных автоматических метеостанций. Диспетчеры поддерживают постоянный контакт с сотрудниками оперативных служб, круглосуточно отслеживают прогнозы погоды и предупреждения о возможном увеличении количества осадков, усилении ветра, резких перепадах температуры.

При ухудшении погодных условий количество занятых обслуживанием дорог работников и спецмашин увеличивается. При временных перекрытиях проезда по автодорогам Мурманской области информация публикуется на официальных сайтах учреждений, а также в социальных сетях регионального минтранса: группа «ВКонтакте», телеграм-канал

Для решения вопросов, связанных содержанием федеральных дорог, можно обращаться по телефонам круглосуточных диспетчерских служб: в Мурманской области +7(815-2) 56-78-87 (добавочный 208). 

По вопросам, связанным с региональными автодорогами, можно обращаться в диспетчерскую службу «Мурманскавтодора» (в зимний период круглосуточно): тел. (8152) 214-070; WhatsApp, Viber, Telegram +7(921) 178-61-27 (не для звонков); e-mail: trassa@madroad.ru; группа «ВКонтакте».

Региональный Минтранс напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными на дороге, соблюдать требования Правил дорожного движения и дорожных знаков, скоростной режим, обозначенный дорожными знаками, а также заранее планировать время поездки и особенности маршрута движения.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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