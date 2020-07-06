В Мурманской области дождливое лето

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием циклонов, смещающихся с юга Скандинавии в северном направлении. По Мурманской области ожидается временами дождь.

Сегодня, 6 июля, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +13+18°.