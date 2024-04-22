В Мурманской области Единый государственный реестр недвижимости пополнился данными о правообладателях недвижимости

Региональный Росреестр подвёл итоги реализации на территории Мурманской области федерального закона от 30.12.2020 №518-ФЗ, устанавливающего порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, за I квартал 2024 года. Полномочиями по выявлению собственников таких объектов наделены органы местного самоуправления.

«За I квартал текущего года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) по решениям органов местного самоуправления было внесено 1124 записей о выявленных правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости. Также установлено 1125 объектов, прекративших своё существование, такие объекты сняты с государственного кадастрового учёта на основании актов осмотра. Кроме этого, по обращениям владельцев недвижимости, приобретенной до 31 января 1998 года, в ЕГРН были внесены сведения о собственниках 1736 объектов, данные о правах на которые в реестре до сих пор отсутствовали», - сообщила начальник отдела государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Управления Росреестра по Мурманской области Лилия Нагорнова.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, полнота и достоверность сведений ЕГРН имеет, прежде всего, важное значение для защиты имущественных интересов граждан. Наличие в реестре недвижимости актуальных сведений об объектах и их правообладателях позволит органу регистрации прав оперативно направить в адрес собственника необходимые уведомления.

Напомним, что владельцы квартир, комнат, гаражей, домов, дач, земельных участков, приобретённых до 31 января 1998 года, могут самостоятельно через МФЦ обратиться в Росреестр за регистрацией права собственности на свою недвижимость. Госпошлина в данном случае не взимается.