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Мурманская область. Арктика (16+)28.11.23 10:15

В Мурманской области эффективно реализуется программа по привлечению медицинских кадров

На оперативном совещании 27 ноября первый заместитель губернатора Оксана Демченко напомнила, что в ходе «прямой линии» губернатор поручил заместителю губернатора – министру здравоохранения Мурманской области Дмитрию Панычеву доложить о ходе реализации программы по привлечению медицинских кадров и мерах соцподдержки медработников.

«Напомню, что за 11 месяцев с момента запуска комплексных мер привлечены 126 врачей. Подчеркну, что речь идёт именно о положительном сальдо. То есть это число с учётом тех, кто завершил свой трудовой путь по разным причинам», – отметила Оксана Демченко.

Среди мер поддержки: «полярную надбавку» в Мурманской области получают лица до 35 лет – свыше 1,5 тысячи человек; а среди лиц старше 35 лет – 290 человек; 215 медработников получают компенсацию оплаты аренды жилья за счет регионального бюджета; единовременное пособие в 6 должностных окладов молодым специалистам в этом году выплачено 281 человеку.

«В Мурманской области реализуется порядка двух десятков мер соцподдержки медработников. На эти цели из регионального бюджета выделено более 2 млрд рублей. Например, при трудоустройстве по дефицитным специальностям врач может получить от 1 до 3 млн рублей. На квотируемые, то есть наиболее востребованные рабочие места в этом году трудоустроены 162 специалиста, из которых 145 это врачи», – отметил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Работники здравоохранения включены в приоритетный перечень потенциальных участников программы «Свой дом в Арктике» с возможностью получить сертификат на 1,5 млн рублей на строительство или покупку дома.  Также предусмотрена единовременная социальная выплата до 50% от первоначального взноса на приобретение или строительство жилья.

При устройстве на работу для медработников предусмотрена выплата единовременного пособия, ежемесячной надбавки к должностному окладу в течение первых трех лет работы после окончания образовательной организации, ежегодной разовой материальной помощи и разовой материальной помощи к отпуску, ежемесячной выплаты 25% к должностному окладу за работу и проживание в сельских населенных пунктах или посёлках городского типа. Также медработники обеспечиваются служебным жильем, в текущем году оно выдано 55 специалистам, или получают компенсацию оплаты аренды жилья за счет регионального бюджета до 25 тысяч рублей в месяц.

«В регионе также проводится перспективная подготовка врачей. В 16 медицинских вузах страны проходят обучение 304 студента-целевика и 72 ординатора. В рамках плана «На Севере-жить» в период обучения тоже предусмотрены меры социальной поддержки. Это ежемесячная стипендия в размере 3 тысяч рублей студентам колледжей, заключившим договор о трудоустройстве с медицинскими организациями, студентам вузов – до 6 тысяч рублей и ординаторам до 10 тысяч рублей. Также компенсируется стоимость проезда к месту практики и обратно студентам-целевикам, а также аренда жилья в период практики», – сказал Дмитрий Панычев.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в медицинских колледжах региона в этом году рекордный набор обучающихся на бюджетные места – в Мурманский и Кольский колледжи поступили 525 студентов. Также в регионе реализуется система комплексной профориентационной работы, в том числе по профессиональному самоопределению школьников и студентов, по организации их взаимодействия с будущими работодателями – медицинскими организациями.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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