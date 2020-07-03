В Мурманской области ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали 614 выпускников

В соответствии с расписанием единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году сегодня в Мурманской области стартовал основной период, который продлится до 25 июля. Он начался с испытаний по литературе, географии, информатике и информационно-коммуникационные технологии.

«Проведение ЕГЭ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции имеет ряд особенностей. Экзамены сдают только те выпускники 2020 года, которые планируют поступать в вуз. Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в основные сроки вместе с выпускниками текущего года», – сообщила министр образования и науки региона Анна Головина. – В Мурманской области это около 3,8 тысячи человек, из них около 3,4 тысячи – выпускники этого года. Наиболее популярными предметами остаются обществознание, физика, биология, информатика, химия, история.

Для работы в основной период ЕГЭ в Мурманской области задействовано 30 пунктов проведения экзамена. В них усилен санитарный контроль: помещения оснащены дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук, рассадка участников осуществлена с соблюдением дистанции в 1,5 метра , для работников обязательно наличие маски и перчаток, для участников – только маски, проводится дезинфекция аудиторий, обязательная термометрия участников. Во всех аудиториях пунктов работают приборы обеззараживания воздуха, проводится уборка с применением дезинфицирующих средств.

«Здоровье и безопасность всех участников и организаторов ЕГЭ для нас приоритетны. Экзамены будут проведены в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности. Мы отработали эти меры в ходе пробных экзаменов. Перед началом ЕГЭ мы еще раз проверили готовность всех регионов и наличие в экзаменационных пунктах необходимых средств индивидуальной защиты и антисептиков. Во всех пунктах проведена дезинфицирующая обработка», – заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

В рамках старта экзаменационной кампании в Мурманской области один из пунктов проведения ЕГЭ посетила министр образования и науки региона Анна Головина. Общеобразовательная школа № 33 Мурманска приняла необходимые меры для проведения экзаменов в условиях пандемии. Анна Германовна отметила качество подготовки учебного заведения к проведению ЕГЭ и пожелала выпускникам успешно пройти экзаменационные испытания:

«У вас есть все, чтобы добиться своих целей. Осталось сделать последний волевой шаг и стать ближе к мечте. Я желаю вам успешно сдать выпускные экзамены, определиться с будущей профессией, чтобы заниматься любимым делом! Покоряйте профессиональные вершины и приносите пользу стране и миру. Стремитесь, дерзайте, не останавливайтесь на достигнутом. У вас всё обязательно получится. И, конечно же, баллы не главное!» – сказала министр.

Сегодня экзамен по литературе сдавал 281 участник, по информатике и ИКТ – 614 человек. На выполнение экзаменационной работы по этим предметам отводилось 3 часа 55 минут.

Экзамен по географии сдавали 73 участника. Они выполнили работы в течение трёх часов. Результаты экзаменов будут известны 17 июля.

«Пересдача ЕГЭ в случае получения неудовлетворительных результатов в этом году не предусмотрена, потому что выпускники 11 классов уже получили аттестаты», – пояснил директор Регионального центра обработки информации Дмитрий Федотов.

Следующим выпускники будут сдавать русский язык. Испытание пройдёт 6 июля, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.