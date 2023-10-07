В Мурманской области ЕГРН пополнился данными о правообладателях более 30 тысяч объектов недвижимости

Региональный Росреестр подвёл предварительные итоги реализации на территории Мурманской области федерального закона от 30.12.2020 №518-ФЗ, устанавливающего порядок выявления правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости. Полномочиями по выявлению собственников таких объектов наделены органы местного самоуправления.

«По состоянию на 1 октября 2023 года в Единый государственный реестр недвижимости по решениям органов местного самоуправления было внесено 4317 записей о выявленных правообладателях в отношении 3836 объектов. Также установлено 2985 объектов, прекративших своё существование, такие объекты сняты с государственного кадастрового учёта. Кроме этого, по обращениям владельцев недвижимости, приобретенной до 31 января 1998 года, в ЕГРН были внесены сведения о собственниках 27477 объектов, данные о правах на которые в реестре до сих пор отсутствовали», - сообщила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, полнота и достоверность сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) имеет, прежде всего, важное значение для защиты имущественных интересов граждан. Наличие в ЕГРН актуальных сведений об объектах и их правообладателях позволит органу регистрации прав оперативно направить в адрес собственника необходимые уведомления, что позволяет быть в курсе поступления различного рода заявлений в отношении своих объектов.

Напомним, что владельцы квартир, комнат, гаражей, домов, дач, земельных участков, приобретённых до 31 января 1998 года, могут самостоятельно через МФЦ обратиться в Росреестр за регистрацией права собственности на свою недвижимость. Госпошлина в данном случае не взимается.