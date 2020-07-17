В Мурманской области экипажи дальней авиации выполнили практические пуски ракет

В Мурманской области на базе смешенного авиационного полка дальней авиации состоялось лётно-тактическое учение с экипажами дальних бомбардировщиков Ту-22м3.

В ходе выполнения мероприятия летчики выполнили задачи по организации дежурства в воздухе над акваторией Баренцева моря, а также выполнили практические пуски ракет по назначенным мишеням.

«Данные мероприятия проводились согласно плану боевой подготовки. Инженерно-технический состав подготовил авиационную технику, средства поражения. Лётные экипажи выполнили пуски ракет по заданным целям, с поставленной задачей справились. Все экипажи произвели посадку на аэродроме базирования без замечаний» - подчеркнул командир полка дальней авиации полковник Вадим Белослюдцев.

Как сообщает группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил, всего в рамках учения было задействовано до 10 самолётов Ту-22м3, а также около 20 единиц автомобильной и специальной техники.