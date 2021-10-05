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Мурманская область. Арктика (16+)05.10.21 13:00

В Мурманской области экологический контроль будут вести по новому порядку

Министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области установлен новый порядок организации и осуществления регионального государственного экологического контроля (надзора) на территории региона.

Данное постановление «О региональном государственном экологическом контроле (надзоре) на территории Мурманской области» подписал губернатор Мурманской области. В рамках масштабной реформы сферы контрольно-надзорной деятельности и в связи с вступлением в силу федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» предусмотрены новые виды контрольных мероприятий и изменен порядок их проведения.

Основным нововведением стало появление таких профилактических мероприятий, как информирование, профилактический визит, консультирование, обобщение правоприменительной практики.

Кроме того, постановлением установлено, что периодичность проведения контрольно– надзорных мероприятий зависит от категории риска причинения вреда (ущерба) подконтрольными объектами. Для категории низкого риска плановые контрольно-надзорные мероприятия проводиться не будут.

«Для каждого из видов проводимых мероприятий определены контрольно-надзорные действия (инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная поездка, выездная поездка, предусмотрен свой перечень контрольных (надзорных) действий. Все действия контролирующих органов по проведению контрольно-надзорных мероприятий будут отражаться в информационной системе. Данные изменения позволят более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, концентрируя их на наиболее проблемных объектах, соотнося основания для проведения надзорных мероприятий с их видом и интенсивностью, а также будут способствовать повышению законности, прозрачности и эффективности надзорной деятельности», – отметил министр Сергей Абаринов.

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