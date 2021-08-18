В Мурманской области эпидситуация по ковиду остаётся напряженной

За последние две недели заболеваемость коронавирусом в регионе снизилась на 7,5%, тем не менее среднесуточные показатели высокие, уровень заболеваемости также высокий. Об этом сообщили представители Управления Роспотребнадзора по Мурманской области на еженедельном заседании межведомственного оперативного штаба.

Коронавирусом болеет в основном взрослое население - 91% от всех заболевших. Лидирующие позиции занимают группы от 30 до 49 лет и от 50 и до 64 лет.

Участники штаба отметили, что Мурманская область сохраняет лидирующие позиции среди регионов по охвату тестированием на коронавирус четвертое место. В Кольском Заполярье проводится более 380 тестов на 100 тысяч населения. Результаты тестов на ковид, которые выполняют лаборатории Министерства здравоохранения Мурманской области, северяне получают в том числе и в виде смс-сообщений. В скором времени они будут автоматически поступать на портал «Госуслуги».

По данным на 17 августа, в Мурманской области привито более 206 тысяч человек. Это 59% от плана. Напомним, что для выработки коллективного иммунитета, привитым должно быть минимум 60% населения, подлежащего вакцинации.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с 27 августа по 3 сентября в Мурманской области состоится пятый этап исследований популяционного иммунитета.