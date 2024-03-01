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Мурманская область. Арктика (16+)01.03.24 11:30

В Мурманской области ещё 32 компании вошли в реестр квалифицированных подрядчиков работ по капремонту домов

В Заполярье заниматься проектированием и проведением капитального ремонта многоквартирных домов могут только компании, включённые в реестр квалифицированных подрядных организаций. По итогам конкурса, проведённого Министерством строительства Мурманской области в феврале 2024 года, в региональный реестр включено 32 подрядчика.

Все эти компании теперь имеют право принимать участие в электронных аукционах на проектирование и выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

В большинстве своём в их число вошли подрядные организации, имеющие право на оценку технического состояния дома, разработку проектной документации для капитального ремонта домов, в том числе для замены лифтов. По этому направлению реестр пополнился 22 организациями.

Выполнять работу непосредственно по капремонту общедомового имущества теперь могут ещё 10 компаний к тем, которые уже ранее были в реестре.

Шесть компаний по итогам конкурса могут заниматься в нашем регионе строительным контролем в ходе капремонта домов.

Ремонтировать и менять лифты смогут пять компаний, включённых с февраля в реестр.

Наконец, две новые компании, включенные в реестр, имеют право оценивать техническое состояние домов, являющихся объектами культурного наследия. Они же могут разрабатывать проектную документацию для капремонта таких домов.

«Конкурс проводится регулярно и способствует здоровой конкуренции на рынке и необходим для поддержания качества работ на высоком уровне. В этот раз поступило большое количество заявок на включение в реестр, и не только от местных организаций. Всего мы получили 57 заявок. Были участники из Томска, Ульяновска, Ленинградской области, Москвы, Чувашии, Вологды, Петрозаводска, Чебоксар, Сургута и Кирова», – сообщила генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Мурманской области Юлия Барсукова.

Всего на сегодняшний день в реестр в Мурманской области включены 214 квалифицированных подрядных организаций из разных регионов России, сообщает региональное Министерство строительства.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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