В Мурманской области ещё больше семей с детьми смогут получать социальную поддержку

Постановлением правительства Мурманской области от 01.07.2022 №521-ПП внесены изменения в предоставлении мер социальной поддержки семьям с детьми.

Так, среднедушевой доход при определении права на региональную ежемесячную денежную выплату нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет будет сравниваться с двукратной величиной прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Данное изменение обеспечит единообразный подход к определению права семьи на получение социальной гарантии, а также позволит рассчитывать на неё большее количества заполярных семей.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, кроме того, отменён ранее действующий возрастной порог в отношении женщин, родивших первого ребёнка. С 1 июля 2022 года региональную ежемесячную «зарплату мамы» будут получать все северянки, а также женщины, переехавшие в наш регион, при рождении первого ребенка независимо от возраста и дохода семьи.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.