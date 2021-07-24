В Мурманской области ещё две компании получили статус резидента Арктической зоны РФ

Квартал гостевых домов из экологичных материалов в Апатитах построит новый резидент Арктической зоны РФ – индивидуальный предприниматель Алексей Попов. Успешная реализация проекта позволит решить проблему дефицита современных мест размещения спортивных туристов, так как квартал возведут недалеко от беговой лыжни.

Инвестиционный проект ещё одного нового резидента – компании ООО «ДСИ Техно» предусматривает создание предприятия по смешиванию, фасовке и упаковке синтетических смол и двухкомпонентного полиэфирного состава, которые применяются в угледобывающей и горнорудной промышленности.

«Общий объём инвестиций по двум проектам составляет порядка 500 миллионов. Таким образом, всего в рамках соглашений резиденты Арктической зоны инвестируют в Мурманскую область более 182,5 миллиарда рублей», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Всего в Мурманской области зарегистрировано 59 резидентов АЗ РФ. Статус резидента может получить любой предприниматель, который намерен реализовать проект в Арктической зоне на сумму не менее 1 млн рублей, сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики.