В Мурманской области ещё прохладная весна

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидаются местами осадки, температура воздуха на большей части территории ниже климатической нормы.

Сегодня, 18 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, днём +4+9°. Ночью местами гололедица.