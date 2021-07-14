В Мурманской области ещё три компании получили статус резидента Арктической зоны РФ

13 июля в реестре резидентов Арктической зоны РФ зарегистрированы еще три компании из Мурманской области: «МНК», «ПОЛАРКТИК» и «Север Инн».

«Сегодня ровно год, как президент подписал пакет законов о системе преференций в Арктике. За этот год в регионе 57 проектов получили статус резидента, в том числе, и индивидуальные предприниматели, что подтверждает доступность преференций малому бизнесу», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Инвестиционный проект, который с поддержкой государства реализует компании «МНК» – «Карьер «Ретинское», где будут производить строительный камень. Объём инвестиций по проекту составляет почти 3 миллиарда рублей, будет создано 34 новых рабочих места.

«ПОЛАРКТИК» создаст организацию, оказывающую услуги в сфере строительства. Инвестиции 60 миллионов рублей. Согласно бизнес-плану проекта будет создано до 1000 новых рабочих мест.

Проект в сфере туризма реализует компания «Север Инн». Компания планирует гостиницу в Кировске на улице Парковая.

«Проекты в сфере туризма очень актуальны, как для Хибин, так и для всей области. Туристический поток растет и нужны комфортные места размещения. Инвестор вложит в проект порядка 10 миллионов рублей и создаст 21 рабочее место», – пояснила вице-губернатор.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, статус резидента АЗ РФ предполагает ряд преференций, в том числе налоговых. На данный момент резидентом может стать любой предприниматель, зарегистрированный в Арктике, который готов реализовать новый инвестиционный проект на сумму не менее 1 млн рублей.