В Мурманской области ежегодно растёт количество лечебных и диагностических эндоваскулярных вмешательств

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках двухдневной научно-практической конференции по эндоваскулярной хирургии, которая прошла в Мурманске, ведущие сосудистые и эндоваскулярные хирурги обсудили современные методики диагностики и лечения, разобрали интересные клинические случаи. Спикерами на конференции выступили специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Екатеринбурга, Красногорска, Салавата, Набережных Челнов.

«За последние четыре года в регионе наблюдается увеличение количества лечебных и диагностических эндоваскулярных вмешательств. В 2022 году необходимую высокотехнологичную помощь получили порядка 5,2 тысячи пациентов, в 2024 году – более 6,1 тысячи пациентов. За 9 месяцев этого года только в МОКБ им. П.А. Баяндина – 3369 северян. Увеличению объёмов оказания высокотехнологичной помощи способствует современное оборудование, функционирующее в медучреждениях. В этом году новый ангиографический комплекс установлен в Апатитско-Кировской центральной районной больнице», – отметил главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Министерства здравоохранения Мурманской области, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина Сергей Штольдер.

По статистике 60% пациентов – это кардиологический профиль, 30% – это пациенты с заболеваниями периферических артерий, 10% – это другой профиль (нейрохирургия, онкология, урология, гинекология, гемодиализные пациенты).

Ангиографическая установка – сложное медицинское оборудование, которое позволяет проводить большой спектр диагностических обследований и хирургических вмешательств при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях головного мозга, висцеральных и периферических артерий.

В подведомственных учреждениях Министерства здравоохранения Мурманской области функционирует четыре ангиографических комплекса, приобретенных в рамках стратегического плана «На Севере — жить!».

«Конференция посвящена разбору осложнений, которые бывают в сердечно-сосудистой и эндоваскулярной хирургии. Задача конференции — показывать все возможные пути профилактики этих осложнений и, если они произошли во время операции, как с ними бороться, чтобы сохранить жизнь пациента. Огромное спасибо Минздраву Мурманской области за возможность здесь провести научно-практическую конференцию», – отметил Сергей Волков, председатель Ассоциации молодых интервенционных радиологов и эндоваскулярных специалистов (г. Москва).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555375/#&gid=1&pid=5