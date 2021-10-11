В Мурманской области ежегодно растёт объем государственной поддержки сельского хозяйства

В 2021 году сельскохозяйственная отрасль региона получит государственную поддержку на общую сумму более 586 млн рублей, 364 млн из которых – из регионального бюджета. Объём поддержки растёт ежегодно. Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей региона осуществляется по 20 видам субсидий. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона доложила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Несмотря на сложные условия труда, обусловленные климатическими условиями на Крайнем Севере, в сельскохозяйственной отрасли региона занято более трёх тысяч человек. Финансовая поддержка отрасли дает результат – с 2020 года в регионе наблюдается рост производства продукции сельского хозяйства на 4% по сравнению с 2019 годом.

«Значительный вклад в рост производственных показателей дали фермерские хозяйства, которые нарастили производство мяса и яиц более чем на 20%, увеличили поголовье крупного рогатого скота, овец и коз. В 2021 году положительная динамика сохраняется, так в первом полугодии сохранился объем надоев и на 5,6% выросло производство скота и птицы на убой до 1,1 тысячи тонн», – отметила вице-губернатор.

На территории Мурманской области работают порядка 20 крупных производителей пищевой продукции, 10 сельхозорганизаций и 29 крестьянских фермерских хозяйств, 15 из которых являются грантополучателями.

«Ежегодно выплачиваются два вида грантов. Это «Агростартап» для начинающих фермеров до 5 миллионов рублей для сферы животноводства и до 3 миллионов для других подотраслей сельского хозяйства. Также – грант на развитие семейной фермы в размере до 10 миллионов рублей», - пояснила Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, вице-губернатор также отметила, что в регионе реализуются перспективные инвестиционные проекты в сфере растениеводства и аквакультуры. Предприятия региона успешно выходят на экспорт, примерами являются «Кольский край», которое направляет ягоды на экспорт в Норвегию, Финляндию, Швецию и Данию, и СХПК «Тундра», экспортирующий оленину.