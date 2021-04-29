В Мурманской области ежегодный прирост числа вахтовых вакансий в среднем составляет 5-7%

Для кого-то вахтовый метод работы на Севере – это часть и форма жизни. Но это направление разноплановое: какая ситуация в Мурманской области в настоящее время? какие условия предлагают? где больше всего спрос? какие особенности такого рода работ? как это влияет на демографию? как это влияет на вытеснение местных кадров и в каких сферах экономики? какие изменения можно ожидать на этом направлении в ближайшей перспективе?

Комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО:

- C начала текущего года работодатели Мурманской области разместили несколько сотен вакансий с вахтовым методом работы, что на 12% больше, чем в начале 2020-ом. В целом нужно отметить, что ежегодный прирост числа вахтовых вакансий в области в среднем составляет 5-7%.

А вот активность местных соискателей, которые ищут вахтовую работу в Мурманской области, средняя. Они разместили порядка 1600 резюме, это значит, что уровень конкуренции за рабочие места в вахтовой сфере среди мурманчан невысокий – 3 резюме на одну вакансию, при норме 5-6.

Большую часть вахтовых вакансий местные работодатели в этом году опубликовали для работы в Мурманске (68% от всех вакансий по вахте в регионе). На втором месте – Апатиты (8%), на третьем – Междуречье (5%).

Наибольшая доля вахтовых вакансий в этом году приходится на сферу строительства – на данный момент каждая вторая вахтовая вакансия в Мурманской области размещена именно в этой сфере деятельности. Мурманские работодатели особенно заинтересованы в фасадчиках, электромеханиках, инженерах ПТО, прорабах, электрогазосварщиках.

На втором месте по спросу на персонал – рабочая сфера, здесь максимально востребованы мотористы, электромонтажники, токари, стропальщики, сварщики.

Как правило, работодатели, набирающие персонал для работы на вахте в Мурманской области, отдают предпочтение соискателям с опытом работы минимум от 1 года (80% вакансий с таким требованием).

Средняя предлагаемая зарплата в вахтовых вакансиях, размещенных мурманскими работодателями – порядка 82 тысяч рублей, что ниже прошлогоднего уровня на 4 тысячи. При этом местные соискатели, ищущие работу вахтой и готовые переезжать внутри своего региона ради работы, ожидают в среднем ежемесячный заработок порядка 70 тысяч рублей.

Примечательно и то, что работодатели из других регионов страны также ищут работников на вахту среди жителей Мурманской области. Например, достаточно часто мурманчанам предлагают поехать на вахту в Санкт-Петербург для работы курьерами и предлагают зарплату от 100 тысяч рублей или комплектовщиками с зарплатой до 53 тысячи рублей, есть предложения и от московских работодателей с более высокой зарплатой. В подобных предложениях о работе компании почти всегда предлагают либо оплату проезда, либо предоставляют корпоративное жильё, либо компенсацию аренды. Такие предложения о работе стали в 2021году более массовыми, чем годом ранее. Связано это, в первую очередь, с возросшей потребностью работодателей в персонале и не самый высокой активностью соискателей на рынке труда в начале этого года.

Отметим, что подобная активность работодателей в вопросе поиска и наёма персонала из других регионов началась в 2020 году и продолжается сейчас. Так, по данным исследования hh.ru, в рамках которого прошёл анализ свыше 27 миллионов приглашений, отправленных работодателями из Москвы и регионов в ответ на отклики соискателей в течение 2020 года, выяснилось, что доля приглашений соискателей, проживающих вне региона деятельности компании, которые набирали персонал для себя в 2020 году, выросла с 27% в начале года до 35% в конце. Начиная с июля 2020-го, региональные работодатели стали всё чаще рассматривать кандидатов вне своего региона. Активнее всех в конце 2020 года стали рассматривать кандидатов вне своего региона компании, оказывающие услуги для бизнеса (доля 65%), из добывающей отрасли (53%), из сферы искусства и культуры (53%), ИТ (47%).

Ещё одной интересной тенденцией начала этого года стало желание россиян, ищущих работу по вахте, переехать в Мурманскую область на заработки. За первый квартал таких желающих было порядка 500 человек. В сравнении с прошлым годом спрос на Мурманскую область как на потенциальный регион-работодатель среди россиян вырос на 18%. В область ради работы готовы ехать жители Перми, Кемерово, Москвы, Уфы, Петербурга, Волгограда, Костромы, но при этом зарплатные запросы таких соискателей выше, чем местных на 12 тысяч рублей в среднем.

Рейтинг вакансий с вахтовым методом работы, на которые могут устроиться местные жители прямо сейчас:

• Рыбовод (специалист на выращивание мидий), зарплата – по итогам собеседования;

• Машинист гидравлического экскаватора, зарплата - от 196000 до 205000 рублей до вычета налогов;

• Начальник участка (искусственные сооружения), зарплата - от 120000 рублей на руки;

• Моторист, зарплата - от 117000 до 130000 рублей на руки;

• Специалист по кадрам, зарплата - от 65000 до 70000 рублей на руки;

• Повар-универсал, зарплата - от 120000 до 128000 рублей на руки;

• Фельдшер со знанием английского языка, зарплата - от 100000 рублей на руки

• Водитель категории B, C, D, E, зарплата - от 60000 рублей до вычета налогов;

• Инженер ПТО (Мурманск), зарплата - от 85000 до 95000 рублей на руки.