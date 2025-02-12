В Мурманской области февраль станет месяцем патриотизма, культурного наследия и исторической памяти

10 февраля в ходе оперативного совещания в областном правительстве министр культуры Мурманской области Ольга Обухова рассказала о главных событиях культурной жизни региона в феврале, в том числе мероприятия ко Дню защитника Отечества и другим значимым датам.

Так, одним из важных событий минувших выходных стал 29-й областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...» в Оленегорске, посвящённый 36-й годовщине вывода войск из Афганистана и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Программа фестиваля включала 12 мероприятий, направленных на сохранение памяти о защитниках Отечества. Это конкурсные выступления, встречи молодёжи с участниками СВО, интерактивные программы для юных северян от Центра «ВОИН», выставка образцов вооружения, торжественный митинг и возложение цветов к мемориалу «Памяти павших ради живых», историческая реконструкция эпизода боя Великой Отечественной войны, а также гала-концерт и награждение победителей конкурсной программы.

«Важно отметить, что фестиваль является местом встречи боевых соратников и искренних друзей. Ежегодно в феврале он собирает ветеранов-интернационалистов, участников молодёжных общественных объединений, самодеятельных исполнителей и авторов патриотических песен. В этом году участниками масштабного события стали порядка 3500 человек», – подчеркнула глава ведомства.

Центральным событием февраля станет празднование Дня защитника Отечества. С 10 по 24 февраля в Мурманской области пройдёт более 230 мероприятий, посвящённых этой дате. Особое внимание уделено молодёжной аудитории: в учреждениях культуры региона и молодёжных пространствах «СОПКИ» пройдут акции «Письмо защитнику Отечества», «Письмо Победы», «Открытка солдату», выставки, тематические викторины, встречи с участниками СВО и патриотические проекты, такие как интерактивное музейное пространство «Пост Памяти. Красная Армия всех сильней» и «Сила в правде».

«Кроме того, в рамках акции «Лица Героев» в трёх школах региона откроют муралы, два из которых посвящены участникам СВО. Во всех общеобразовательных организациях и колледжах пройдут тематические классные часы, в том числе в рамках циклов «Разговоры о важном» и «На Севере – жить», спортивные соревнования и военно-патриотические игры. В них примут участие более 70 тысяч школьников и студентов нашего региона», – отметила Ольга Обухова.

К 23 февраля для любителей физической культуры также будут организованы спортивные активности. Помимо регионального проекта «Бодрое воскресенье», в нескольких муниципалитетах пройдут мероприятия по скандинавской ходьбе, лыжной подготовке, йоге и многое другое, состоятся соревнования по дзюдо, силовой подготовке, баскетболу и различные турниры.

24 февраля в Мурманской области отметят 280-летие со дня рождения адмирала Федора Ушакова. В программе выставки, конкурсы детского рисунка, тематические заседания клубов и биографические мероприятия, посвящённые наследию великого флотоводца. Наиболее крупными из них станут выставка изданий «Великий русский флотоводец и святой» в областной научной библиотеке и конкурс детского рисунка «Морские бои во славу России» в Кольском районе.

6 февраля в регионе отметили Международный день саамов. Глава ведомства подчеркнула, что поддержка народного творчества и культуры коренных малочисленных народов Севера является важным пунктом плана «На Севере – жить» и одной из приоритетных задач областного правительства. Так, в течение месяца к этому событию в Кольском Заполярье пройдёт более 250 культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий. Самое значимое из них – VII областные зимние саамские игры в посёлке Енский. Гостей ждут концерт творческих фольклорных коллективов, интерактивные площадки, командные соревнования по саамским состязаниям, ярмарка и гастрономическая зона с традиционной кухней.

Региональная афиша февраля также богата на гастрольные события. Так, на сцене Мурманской областной филармонии состоятся выступления Дениса Мацуева, Сергея Жилина и джаз-квинтета «Фонограф». В областном театре кукол пройдёт премьера спектакля «Олень с золотыми рогами». Во Дворце культуры имени С.М. Кирова выступят заслуженные артисты России Сергей Пенкин и Алексей Глызин, эстрадная певица Ирина Круг, ВИА «Синяя Птица», а также состоится комедийный спектакль «Крик любви» с участием актеров Ольги Богдановой и Станислава Садальского.

В завершении доклада министр отметила, что молодёжь региона от 14 до 22 лет может посетить большинство из представленных мероприятий по федеральной программе «Пушкинская карта». Для удобства на афишах размещены QR-коды, которые позволяют быстро и удобно приобрести необходимые билеты.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/