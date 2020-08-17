В Мурманской области формируется адресный перечень объектов благоустройства на 2021 год

В Мурманской области реализация проектов благоустройства дворов и общественных территорий выходит на финишную прямую. Как рассказал министр градостроительства и благоустройства региона Михаил Кудряшов сегодня на оперативном совещании, общий процент выполненных работ на дворовых территориях составляет более 67%, завершены 65 объектов. В высокой степени готовности находятся ещё 15 дворов. До конца месяца прогнозируется завершение работ на 85 дворовых территориях. В среднем по области темпы выполнения работ не вызывают опасений.

На общественных пространствах благоустройство реализовано почти на 60%. Завершены работы на пяти территориях, к трем сданным ранее добавились объекты в Печенге и Умбе. На набережной в Кандалакше подрядчик привлек дополнительные силы и серьезно нарастил темпы производства работ, по скорректированным проектным решениям.

«Главное – безусловное выполнение обязательств и контроль качества. Работы должны приниматься внимательно, – отметила Оксана Демченко, врио губернатора Мурманской области. – Просьба к министерству градостроительства и благоустройства по всем объектам сохранять принцип непосредственного участия в приемке работ наряду с муниципальными заказчиками».

Продолжаются и работы по реализации проектов-победителей и финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года. Так, на набережной в Коле процент выполнения работ составляет 60%. На площадке закончены работы по подготовке основания и прокладке сетей, подрядчик начинает укладку верхних слоев покрытия дорожек и площадок. По набережной в Мончегорске ведутся работы, процент выполнения работ, заявленный заказчиком, составляет 59%. Заказчик ежедневно предоставляет отчёт по темпам и объемам выполненных работ.

Профильным министерством также активно ведётся подготовка к сезону будущего года.

«На основе заявок муниципалитетов уже сформирован предварительный адресный перечень объектов 2021 года. Сейчас необходимо проехать по муниципальным районам для утверждения итоговых заявок, – рассказал Михаил Кудряшов. – До конца месяца мы планируем инициировать проведение межведомственной комиссии и утвердить перечень объектов на 2021 год».