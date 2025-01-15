В Мурманской области формируют перечень дорог, которые отремонтируют в этом году в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В Мурманской области продолжается формирование перечня дорог, которые запланированы к ремонту в рамках национального проекта, а также заключение контрактов. Нацпроект «Безопасные качественные дороги» завершен, но он получил преемственность в федеральных проектах «Региональная и местная дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», включенных в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Перечень дорог традиционно составляется по обращениям граждан нашего региона, по итогам выездных мероприятий при участии представителей Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» и представителей администрации города Мурманска, а также по результатам инструментальной диагностики дорог.

Так, в этом году в Мурманске по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» будут отремонтированы следующие дороги:

- в Первомайском административном округе запланирован ремонт участка Кольского проспекта (от остановки общественного транспорта «Улица Морская» до примыкания к проезду Автопарковому), а также проезд Нагорный;

- в Октябрьском административном округе отремонтируют улицу Старостина (участки от Верхне-Ростинского шоссе до улицы Приозерной и от улицы Карла Маркса до улицы Мира), участок улицы Полярные Зори (от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса) и проезд Связи вдоль домов №№11 и 13 по улице Старостина;

- в Ленинском административном округе отремонтируют участки Верхне-Ростинского шоссе (от улицы Домостроительной до Восточно-объездной дороги) и проспекта Героев-североморцев (от ж/д переезда до участка с кольцевым движением).

На региональных дорогах также запланированы дорожные работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Так, ремонту в этом году подлежат выборочные участки автодороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами и Пиренга – Ковдор, участки автоподъезда к городу Апатиты, объездной автодороги ЗАТО г. Североморск, объездной автомобильной дороги г. Кандалакши, а также подъезд №1 автодороги Кола – Мурмаши. Кроме этого, дорожники продолжат приводить в нормативное состояние автодорогу Умба – Кандалакша.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, перечень, запланированных к ремонту дорог ещё не окончательный, идёт процесс согласования дополнений.

После технологического перерыва на зимний период возобновятся работы по ремонту путепровода через железную дорогу на 1 км объездной автомобильной дороги г. Апатиты, а также продолжится реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20 и капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20 - км 35.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/