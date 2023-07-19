В Мурманской области Героям РФ будут выплачивать 5 млн рублей на улучшение жилищных условий

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление о новой мере поддержки для лиц, имеющих звание «Герой Российской Федерации» за участие в специальной военной операции.

«Мы будем выплачивать по 5 млн рублей нашим защитникам, кто участвовал или продолжает участвовать в СВО и получил Звезду Героя. В случае, если военнослужащий погиб при исполнении служебного долга, то выплата будет предоставляться его родителям, супруге и детям в равных долях. Это решение принято для того, чтобы усилить социальную поддержку и поддержать наших защитников, которые своими подвигами показывают верность Отчизне», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, единовременная выплата будет предоставляться однократно в целях улучшения жилищных условий Героев РФ и их семей. Ограничений по месту покупки объекта недвижимости нет.

Для получения выплаты заявителю, проживающему на территории Мурманской области, необходимо обратиться в центры социальной поддержки населения по месту жительства. Выплату будет осуществлять государственное областное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения города Мурманска».

«Уверен, эта мера будет также эффективно работать, как и те, которые были предприняты нами ранее. Это бесплатное питание в школах для детей-участников СВО, полная компенсация расходов на посещение детского сада, на обучение в колледжах, увеличенный размер субсидии на покупку или строительство дома или домокомплекта по программе «Свой дом в Арктике». Все ранее принятые нами меры поддержки в отношении участников СВО и их семей продолжат работать», – подчеркнул глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru