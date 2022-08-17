В Мурманской области годовая инфляция замедляется третий месяц подряд

Годовая инфляция в Мурманской области в июле 2022 года снизилась до 16,2% после 16,9% в июне. На замедление роста цен повлияли расширение предложения отдельных товаров на внутреннем рынке, а также охлаждение потребительского спроса. Годовая инфляция в Мурманской области снижается с мая.

«В июле, как и месяцем, ранее наибольший вклад в замедление продовольственной инфляции внесла динамика цен на плодоовощную продукцию. Уменьшились темпы прироста цен на картофель, яблоки, виноград, груши и бананы, подешевела капуста. Этому способствовали насыщение рынка, в том числе за счёт наращивания объёмов зарубежных поставок», – комментирует заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Михаил Старичков.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в июле 2022 года также снизился. В условиях ограничения экспортных поставок увеличилось предложение лесоматериалов и металлопродукции на внутреннем рынке. В результате подешевели древесно-стружечные плиты и металлочерепица. Охлаждение спроса привело к замедлению роста цен на смартфоны, автомобили и бытовую технику. Годовой прирост цен в сегменте услуг снизился до 10,9%. Как и в июне, на динамику во многом повлияло снижение ставок по потребительским кредитам.

По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.