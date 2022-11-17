В Мурманской области годовой прирост цен на продовольственные товары в октябре снизился до 13,83% после 15,68% в сентябре

Годовая инфляция в Мурманской области в октябре 2022 года замедлилась до 14,68% после 15,36% в сентябре. При этом она оставалась выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (12,56%) и России в целом (12,63%). Снижение инфляции в регионе было преимущественно обусловлено расширением предложения некоторых продуктов питания и непродовольственных товаров, а также сдержанным потребительским спросом, отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Инфляция 16,90 16,18 15,82 15,36 14,68 Базовая инфляция 20,46 19,87 19,40 18,80 18,44 Прирост цен на Продовольственные товары 16,94 15,51 15,58 15,68 13,83 из них: - плодоовощная продукция 14,37 4,40 2,21 1,01 -5,67 Непродовольственные товары 20,74 20,44 19,40 18,39 18,01 Услуги 11,52 10,91 10,85 10,53 10,74 из них: - ЖКХ 5,28 5,47 6,05 6,02 5,13 - пассажирский транспорт 10,63 16,13 13,55 11,67 8,52

Источник: Росстат

Продовольственные товары

Годовой прирост цен на продовольственные товары в регионе в октябре снизился до 13,83% после 15,68% в сентябре. Главным образом указанная динамика была обусловлена расширением предложения продовольствия.

Рост объёмов сбора овощей в тепличных хозяйствах страны способствовал увеличению их предложения на внутреннем рынке. Как следствие, ускорилось снижение цен на помидоры и огурцы. За счет расширения посевных площадей и повышения урожайности выросло предложение картофеля, что повлияло на ускорение его удешевления в годовом выражении.

Благодаря наращиванию производства мяса птицы и свинины животноводческими комплексами страны снизились годовые темпы прироста цен на данные виды мяса. Дополнительное влияние оказали государственные меры поддержки и удешевление кормов на фоне хорошего урожая зерновых. Это снизило затраты животноводов на корма. Как следствие, замедлился рост цен на мясные полуфабрикаты, а также колбасные изделия. Кроме того, подешевели яйца в годовом выражении.

Непродовольственные товары

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в октябре снизился до 18,01% после 18,39% месяцем ранее.

Ослабление потребительской активности по-прежнему оказывало сдерживающее влияние на динамику цен товаров длительного пользования. В частности, подешевели в годовом выражении смартфоны, а рост цен на бытовую технику и компьютеры замедлился. Дополнительное влияние на динамику цен указанных товаров оказало расширение их предложения за счет появления на рынке новых брендов и развития механизма параллельного импорта. Сдержанная потребительская активность также повлияла на снижение годовых темпов прироста цен на отечественные легковые автомобили.

Увеличение предложения пиломатериалов на внутреннем рынке на фоне действия экспортных ограничений способствовало ускорению снижения стоимости древесно-стружечных плит. Как следствие, снизились затраты мебельных фабрик, что в том числе способствовало замедлению годового роста цен на мебель.

Услуги

Годовой прирост цен на услуги в регионе составил 10,74% в октябре после 10,53% в сентябре.

Предложение зарубежных направлений для туризма оставалось ограниченным из-за закрытия части воздушного пространства. Это привело к ускорению годового роста цен на туры в Турцию, Египет и ОАЭ.

Увеличились затраты поставщиков телекоммуникационных услуг на приобретение и обслуживание оборудования, в том числе в связи с трудностями в его поставках. Вследствие этого ускорился рост цен на услуги связи, в частности телевидения.

Ухудшение погодных условий в регионе в октябре текущего года привело к существенному росту спроса автовладельцев на услуги шиномонтажа. Это отразилось на увеличении годовых темпов прироста цен на эту услугу.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе снижалась шестой месяц подряд. В октябре она составила 12,56% после 13,66% месяцем ранее и была сопоставима со значением по России – 12,63%. Снижение инфляции на Северо-Западе определяли факторы, характерные для России в целом: расширение предложения продовольствия и снижение потребительской активности. При этом замедление инфляции в округе по-прежнему сдерживал рост издержек поставщиков услуг.

Годовая инфляция в России продолжила снижаться и составила 12,63%. По прогнозу Банка России, с учетом переноса индексации тарифов на коммунальные услуги с будущего года на декабрь текущего годовая инфляция в 2022 году составит 12,0–13,0%. С учётом проводимой денежно-кредитной политики она снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году.