В Мурманской области голосуют на выборах депутатов новых субъектов России

В Мурманской области продолжается голосование на выборах депутатов законодательных органов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Члены экстерриториальной комиссии провели голосование в Ковдоре и Заполярном, Кировске, Апатитах, Кандалакше и Полярных Зорях.

Как сообщает vk.com/izbirkom51, завтра, в последний день выездного голосования запланирован выезд в Мончегорск, Оленегорск и Колу.

Экстерриториальный избирательный участок расположен в здании Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова. Время работы 4 сентября - с 8 до 15 часов.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8152) 45-24-39.

Фото: https://vk.com/izbirkom51