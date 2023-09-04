Мурманская область. Арктика (16+)04.09.23 09:30
В Мурманской области голосуют на выборах депутатов новых субъектов России
В Мурманской области продолжается голосование на выборах депутатов законодательных органов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Члены экстерриториальной комиссии провели голосование в Ковдоре и Заполярном, Кировске, Апатитах, Кандалакше и Полярных Зорях.
Как сообщает vk.com/izbirkom51, завтра, в последний день выездного голосования запланирован выезд в Мончегорск, Оленегорск и Колу.
Экстерриториальный избирательный участок расположен в здании Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова. Время работы 4 сентября - с 8 до 15 часов.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8152) 45-24-39.
Фото: https://vk.com/izbirkom51
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