В Мурманской области государственные земельные инспекторы провели с начала года около 2 тысяч контрольных мероприятий – есть нарушения

Земельные инспекторы Росреестра по Мурманской области на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на обеспечение полноты и качества сведений Единого государственного реестра недвижимости в рамках развития «Национальной системы пространственных данных».

«За 9 месяцев 2023 года проведено около 2 тысяч контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с землепользователями, инспекторы осуществляли осмотр участков с общедоступной территории. В общей сложности обследовано более 30 тысяч гектар. На территории площадью порядка 16 тысяч гектар были выявлены нарушения земельного законодательства, в том числе использование земельных участков не в соответствии с целевым назначением или видом разрешенного использования, а также не использование земли, предоставленной под жилищное строительство. Владельцам таких участков объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства», - сообщила начальник отдела государственного земельного надзора регионального Росреестра Татьяна Швейцер.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, также земинспекторы выявили 110 капитальных строений на участках, не предназначенных под строительство таких объектов (например, на земельном участке сельскохозяйственного назначения, предоставленном для ведения личного подсобного хозяйства, построен жилой дом). Материалы направлены в органы местного самоуправления.