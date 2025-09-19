В Мурманской области готовы четыре новых объекта благоустройства, которые созданы в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект»

Торжественные открытия благоустроенных общественных пространств состоялись в Североморске, Кировске, Ревде и Алакуртти. В настоящее время проект реализуется на территории 28 муниципальных образований, в 34 населённых пунктах региона.

Площадка по обучению детей правилам дорожного движения открылась на территории дошкольного структурного подразделения школы №10 в столице Северного флота. Идею педагогического коллектива детского сада поддержали родители юных североморцев, благодаря чему проект стал одним из победителей рейтингового голосования на портале «Наш Север» и прошел конкурсный отбор. Новый объект стал обучающей площадкой, где воспитанники детских садов и учащиеся младших классов смогут на практике осваивать ПДД. На торжественном открытии почётными гостями стали участники регионального кадрового проекта «Герои Севера», которые проходят стажировку в администрации ЗАТО г. Североморск. Ветераны СВО высоко оценили реализованный проект и выразили уверенность, что площадка станет отличным пособием для юных северян.

В Ревде приобретена и установлена уличная авансцена. Теперь у Центра детского творчества появилась возможность проводить культурно-массовые мероприятия, игры и забавы на открытом воздухе.

В Кировске реализован проект «Спортивная площадка скейт-парк-роллердром!». Юные любители катания на роликах, скейтах, самокатах и спортивных велосипедах смогут заниматься в комфортных условиях и недалеко от дома. А в Алакуртти по инициативе местных жителей благоустроены места воинского захоронения погибших участников СВО. В рамках проводимых мероприятий возведен памятный мемориал с увековечиванием фамилий погибших на спецоперации воинов.

Напомним, по губернаторской программе «На Севере – твой проект» адресно реализуются важные для жителей Мурманской области проекты. Новый конкурсный отбор инициатив граждан на 2026 год планируется запустить в конце сентября, сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.

