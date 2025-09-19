Региональные парламентарии предлагают предоставить право на бесплатную юридическую помощь многодетным семьям и ограничить мигрантам работу в сфере легкового таксиВ Североморске стартует новый отопительный сезон
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.09.25 10:00

В Мурманской области готовы четыре новых объекта благоустройства, которые созданы в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект»

Торжественные открытия благоустроенных общественных пространств состоялись в Североморске, Кировске, Ревде и Алакуртти. В настоящее время проект реализуется на территории 28 муниципальных образований, в 34 населённых пунктах региона.

Площадка по обучению детей правилам дорожного движения открылась на территории дошкольного структурного подразделения школы №10 в столице Северного флота. Идею педагогического коллектива детского сада поддержали родители юных североморцев, благодаря чему проект стал одним из победителей рейтингового голосования на портале «Наш Север» и прошел конкурсный отбор. Новый объект стал обучающей площадкой, где воспитанники детских садов и учащиеся младших классов смогут на практике осваивать ПДД. На торжественном открытии почётными гостями стали участники регионального кадрового проекта «Герои Севера», которые проходят стажировку в администрации ЗАТО г. Североморск. Ветераны СВО высоко оценили реализованный проект и выразили уверенность, что площадка станет отличным пособием для юных северян.

В Ревде приобретена и установлена уличная авансцена. Теперь у Центра детского творчества появилась возможность проводить культурно-массовые мероприятия, игры и забавы на открытом воздухе.

В Кировске реализован проект «Спортивная площадка скейт-парк-роллердром!». Юные любители катания на роликах, скейтах, самокатах и спортивных велосипедах смогут заниматься в комфортных условиях и недалеко от дома. А в Алакуртти по инициативе местных жителей благоустроены места воинского захоронения погибших участников СВО. В рамках проводимых мероприятий возведен памятный мемориал с увековечиванием фамилий погибших на спецоперации воинов.

Напомним, по губернаторской программе «На Севере – твой проект» адресно реализуются важные для жителей Мурманской области проекты. Новый конкурсный отбор инициатив граждан на 2026 год планируется запустить в конце сентября, сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553600/#&gid=1&pid=12

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Это как посмотреть: в августе была не дефляция, а инфляция-PRO Валюту (16+)Курс доллара США активно растёт в паре с фунтом стерлингов-PRO Энергетику (18+)Эксперты ВАО АЭС провели наблюдения за работой персонала оперативных смен Кольской атомной станции-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Региональные парламентарии предлагают предоставить право на бесплатную юридическую помощь многодетным семьям и ограничить мигрантам работу в сфере легкового такси
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»