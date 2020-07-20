В Мурманской области готовятся к сдаче первые в этом году объекты по благоустройству

В Мурманской области подрядчики наращивают темпы работ по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как доложил губернатору Андрею Чибису в ходе оперативного совещания министр градостроительства и благоустройства региона Михаил Кудряшов, за прошлую неделю общий процент выполненных работ во дворах увеличился и составляет более 50%. По прогнозам, до конца месяца работы будут завершены на 30 придомовых территориях.

На данный момент общий объём работ по благоустройству общественных территорий составляет более 40%.

«После проведения ряда рабочих совещаний на проблемных объектах мы видим, что подрядчики активно наращивают темпы. Совместно решены вопросы с сетевыми организациями, решены вопросы по проектам, завозится дополнительная техника, увеличено количество рабочих, – отметил Михаил Кудряшов. – Будем и дальше непосредственно на объектах оперативно отрабатывать возникающие проблемы для того, чтобы установленные сроки были соблюдены».

В Мурманске также темпы работ возвращаются в утвержденные графиком сроки.

Как сообщил профильный министр, на Аллее Полярной дивизии завершены работы по прокладке сетей, вертикальной планировке территории, готово основание для укладки плитки и асфальта на пешеходных дорожках. Возникшие ранее сложности, связанные с задержкой сроков производства работ на пешеходной зоне по улице Капитана Копытова и территории вдоль Ледового озера, благодаря совместной работе с заказчиком и подрядчиком удается выправить.

Михаил Кудряшов подчеркнул, что организованная прямая связь между всеми заинтересованными участниками процесса позволяет решать все возникающие проблемы оперативно.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в Мурманской области на 2020 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство дворовых территорий 240 многоквартирных домов в 27 муниципальных образованиях; благоустройство 15 общественных территорий (в том числе в рамках двух проектов – финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях) в 10 муниципальных образованиях; реализация двух проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях; устройство 57 дополнительных детских и спортивных площадок в 31 населенном пункте.