В Мурманской области готовятся к завершению отопительного сезона

В связи с установлением среднесуточной температуры выше +8°C, сохраняющейся более пяти дней подряд, в регионе начинается процедура завершения отопительного сезона.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, с 20 мая в ряде муниципалитетов планируется отключение тепла. Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области обращает внимание глав муниципальных образований на необходимость своевременной подготовки к прекращению подачи тепла населению и социальным объектам.

Каждое муниципальное образование самостоятельно определяет дату окончания отопительного сезона, исходя из локальных климатических условий и особенностей коммунальной инфраструктуры. Окончательное решение принимает глава соответствующего муниципального образования.

«Одновременно с завершением текущего отопительного сезона начнётся подготовка к следующему. В межотопительный период муниципалитеты и ресурсоснабжающие организации выполнят регламентные и ремонтные работы на объектах теплоснабжения. В этом году запланирован большой объём работ. Подготовительные работы в Сафоново полностью завершены. В Печенге и Мурманске бригады уже готовы приступить к выполнению задач», — подчеркнула министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Зинаида Середа.

Напомним, за 2025 год заменено 70 км трубопроводов тепловых сетей.

Все мероприятия направлены на обеспечение бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, снижение рисков аварий и повышение надёжности коммунальной инфраструктуры региона.

Муниципалитеты уже проводят мониторинг погоды и готовят документы. Решения по отключениям будут опубликованы на официальных сайтах администраций и доведены до жителей.