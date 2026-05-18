В Мурманской области готовятся к завершению отопительного сезонаНародный фронт запустил опрос «Довольны ли вы состоянием дорог в России?»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)18.05.26 11:00

В Мурманской области готовятся к завершению отопительного сезона

В связи с установлением среднесуточной температуры выше +8°C, сохраняющейся более пяти дней подряд, в регионе начинается процедура завершения отопительного сезона.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, с 20 мая в ряде муниципалитетов планируется отключение тепла. Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области обращает внимание глав муниципальных образований на необходимость своевременной подготовки к прекращению подачи тепла населению и социальным объектам.

Каждое муниципальное образование самостоятельно определяет дату окончания отопительного сезона, исходя из локальных климатических условий и особенностей коммунальной инфраструктуры. Окончательное решение принимает глава соответствующего муниципального образования.

«Одновременно с завершением текущего отопительного сезона начнётся подготовка к следующему. В межотопительный период муниципалитеты и ресурсоснабжающие организации выполнят регламентные и ремонтные работы на объектах теплоснабжения. В этом году запланирован большой объём работ. Подготовительные работы в Сафоново полностью завершены. В Печенге и Мурманске бригады уже готовы приступить к выполнению задач», — подчеркнула министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Зинаида Середа.

Напомним, за 2025 год заменено 70 км трубопроводов тепловых сетей.

Все мероприятия направлены на обеспечение бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, снижение рисков аварий и повышение надёжности коммунальной инфраструктуры региона.

Муниципалитеты уже проводят мониторинг погоды и готовят документы. Решения по отключениям будут опубликованы на официальных сайтах администраций и доведены до жителей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru рассказал, на каких условиях должны работать удалёнщики этим летом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире16:10«Без срока давности. Невидимый фронт». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах региона в лидеры по росту цен вышли свежая белокочанная капуста, неразделанная мороженая рыба и яблоки-PRO Валюту (16+)Курс доллара США слабо меняется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане попросили разъяснить порядок смены управляющей компании-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)В Калининграде состоялось заседание постоянного комитета по экологии Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять