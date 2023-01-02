В Мурманской области грипп отступает, но риски всё ещё высоки

В России после шестинедельного подъёма заболеваемости показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 51 календарной неделе 2022 года снизился на 7%, а число госпитализаций пациентов с ОРВИ и гриппом на 3,8%. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа. На их долю в структуре респираторных инфекций приходится 76,5%. Самый распространенный штамм по-прежнему – A(H1N 1)2009.

В Мурманской области эпидситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ отражает тенденцию, сложившуюся в стране. На 51 неделе 2022 года темп регистрации снизился на 15,1% по сравнению с прошлой неделей.

В целом по стране в текущем эпидсезоне регистрируются летальные случаи от гриппа. Наибольший удельный вес приходится на лиц в возрасте 65 лет и старше. В разборах летальных случаев отмечено: позднее обращение за медицинской помощью, самолечение.

Санитарные врачи предупреждают, что во время длительных выходных при появлении симптоматики ОРВИ или недомогании важно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

Минздрав региона организовал работу медучреждений, в том числе дежурства участковой и неотложной служб.

Фото: https://gov-murman.ru