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Мурманская область. Арктика (16+)18.03.20 07:00

В Мурманской области губернаторские гранты на проекты современного искусства впервые смогут получить физические лица

В Мурманской области появилась новая система поддержки современного искусства – гранты на проекты впервые смогут получить не организации, а физические лица. Соответствующее положение принято правительством региона 16 марта.

Претендовать на грант смогут индивидуальные авторы, проживающие в Мурманской области и достигшие возраста 18 лет. Инновационные проекты на стыке видов искусств должны быть реализованы в регионе до конца 2020 года, максимальная сумма поддержки – 400 тысяч рублей, что составит не более 70% затрат на проект.

Открытым и прозрачным станет способ определения победителя – участников ждут 2 конкурсных этапа – экспертиза проектов и публичная защита. С 23 апреля по 7 мая проекты оценит команда экспертов федерального уровня, в середине мая стартуют открытые слушания.

– Это совершенно новый и уникальный для нас механизм проведения конкурса. Я не имею права раскрыть имена экспертов, но отмечу, что в команду согласились войти известные в нашей стране и в мире деятели культуры и искусства, организаторы крупных творческих площадок. Они помогут оценить масштабность и значимость проектов, – рассказал министр культуры региона Евгений Гоман. – Второй интерактивный этап – открытые слушания. В формате питчинга авторы должны будут ярко представить свои проекты представителям администрации, инвесторам, СМИ и всем заинтересованным участникам.

Подробные условия конкурса опубликованы на сайте министерства по ссылке https://culture.gov-murman.ru/culture/support/.

Прием заявок стартует 23 марта, а 4 апреля состоится мастер-класс по подготовке проектов, место и время уточняется. Разобраться в деталях поможет консультант ведомства Ольга Анисимова, телефон (8152) 486-595.

Заявки ждут до 23 апреля 2020 в приёмной министерства (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3, 1-й этаж, кабинет 101).

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