В Мурманской области характер погоды существенно не изменится

Как сообщает Мурманское УГМС, Мурманская область находится под влиянием западной периферии многоцентровой циклонической депрессии, расположенной над Арктическими морями и севером России. В этот период характер погоды существенно не изменится.

Завтра, 20 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -8-13º, при прояснениях -17-22º, днём -5-10°. Гололедица.