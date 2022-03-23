В Мурманской области идёт капитальный ремонт четырех детских поликлиник

В рамках региональной госпрограммы «Здравоохранение» в четырех зданиях детских поликлиник в Мурманске, Ковдоре и Заполярном уже ведётся капитальный ремонт. О ходе работ рассказала министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

«Работы на всех четырёх объектах начались в прошлом году. Три объекта находятся в высокой степени готовности. В Ковдоре подрядчику осталось завершить чистовую отделку внутренних помещений и монтаж слаботочных сетей, а также пуско-наладочные работы лифтового оборудования. В Мурманске завершается капитальный ремонт фасадов и входных групп обоих зданий детской городской поликлиники №1 на улицах Папанина и Полярные Зори. Все материалы на стройплощадке, рабочие заканчивают облицовку фасадов», - отметила Ирина Вабищевич.

В Заполярном продолжается капитальный ремонт здания детской поликлиники на улице Терешковой. Подрядчик уже завершил демонтажные работы и установку новых оконных блоков. Сейчас идёт утепление фасада здания, а также монтаж внутренних инженерных сетей. На объекте работают 24 человека. Этого количества достаточно, чтобы завершить капитальный ремонт детской поликлиники в Заполярном до конца лета, сообщает Министерство строительства Мурманской области.