В Мурманской области идёт плановая работа по борьбе с коронавирусной инфекцией

О мерах, принимаемых в Мурманской области в рамках борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции, доложил в ходе оперативного совещания министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

Общий «ковидный» коечный фонд в области составляет 1409 коек, из них 1006 – кислородные, в том числе 123 с аппаратами ИВЛ. Доля свободных коек – более 20%. Свыше 61 тысячи человек, больных коронавирусом и ОРВИ, получили за счёт областного бюджета бесплатные противовирусные препараты, за счёт федерального бюджета лекарствами обеспечены более 32 тысяч пациентов с COVID-19.

В регионе не сегодняшний день проведено более 1 млн 128 тысяч ПЦР-исследований. Работают 47 прививочных бригад, 35 из них – бригады 12 учреждений, подведомственных Минздраву области. Продолжает работать выездной пункт в Ледовом дворце в Мурманске, за прошедшую неделю там привито более 3000 человек. Всего привито более 191 тысячи человек – свыше 55% от плана. Более 49 тысяч человек записаны на прививку на портале госуслуг и региональном медпортале.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, помимо текущей ситуации с коронавирусом, на оперативном совещании была поднята тема непростого положения, в котором оказалась Печенгская центральная районная больница. Не так давно финансовые счета учреждения были заблокированы налоговыми органами. Дмитрий Панычев пояснил, что министерством в связи с этим проведена необходимая работа.

«Ситуация давнишняя, многолетняя, связана с просроченной кредиторской задолженностью. Это привело к аресту счетов налоговой инспекцией. В результате один из контрагентов не получил средства за выполненную работу. В пятницу от страховых медицинских организаций уже поступили средства на счёт ЦРБ. Мы уверены, что к середине недели счета будут разблокированы», – сообщил министр.

Губернатор Андрей Чибис поручил Минздраву внимательно следить за ситуацией и впредь не допускать подобного развития событий.

«Перекосы в финансировании северных больниц – «хроническая» история, над которой мы сейчас работаем вместе с федеральным правительством. Но важно, чтобы это не сказывалось на оплате тех или иных услуг. Просьба вместе с налоговой инспекцией эти вещи отработать, чтобы таких сюрпризов больше не было», – подчеркнул глава региона.