В Мурманской области идёт подготовка к международному кинофестивалю

Завершился приём работ на конкурсный отбор Международного кинофестиваля экологического и социального кино «Северный характер: green screen». Экспертный совет отобрал 18 работ из России, Норвегии, Швеции, Финляндии, Армении, Белоруссии и Казахстана в номинациях «Документальный фильм», «Короткометражный игровой фильм». Ещё 7 фильмов будут показаны вне конкурса.

Форум экологического и социального кино состоится с 23 по 26 сентября 2021 года уже в четвёртый раз на площадках двух приграничных городов - Никеля (Россия) и Киркенеса (Норвегия).

Откроют кинофорум картины, которые снимались в этом году в Никеле – выпускные работы слушателей киношколы Печенгафильм. Среди них лента, снятая по сценарию никельчанки Татьяны Егоровой «Ошибки молодости», фильм «Капсула времени» (режиссер Анна Цедрик), рассказывающий о том, как подросток попал в военное прошлое, и картина «Кот пойдёт со мной» о трогательной дружбе воспитанника детского дома и кота (режиссер Екатерина Мавлютова).

Сейчас формируется конкурсная программа, которую увидят зрители фестиваля в России и Норвегии. Международное жюри назовёт победителей в номинациях, а судьбу Гран - При определят сами зрители.

Состав международного жюри уже сформирован. Его возглавит Известный российский кинематографист Игорь Тер-Карапетов. Также в жюри: российский продюсер и режиссер Никита Чисников, российский режиссёр и продюсер Ирина Шапман (Журавлева) норвежский режиссёр и продюсёр Ян Арвид Бергер, генеральный директор ГТРК «Мурман» Эльвира Серга, шведский режиссёр и продюсер Тамара Сушко.

В программе IV МКФ «Северный характер: green screen» не только показы фильмов, но и творческие встречи с российскими кинематографистами, дискуссии и мастер-классы. Именно на этом кинофестивале состоятся самые ожидаемые для никельчан премьеры.

Показы фильмов офлайн будут проходить на нескольких площадках в Никеле, Заполярном и Киркенесе. В Никеле это – Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа», никельская центральная библиотека, средняя школа № 3, СК «Металлург». В Заполярном – ДК «Октябрь», в Киркенесе – библиотека Сёр-Варангера.

Девиз фестиваля «Северный Характер: green screen» - «Природа - источник вдохновения». Организатор фестиваля - АНО «Продюсерский центр «Северный характер» ставит своей целью сформировать открытую международную площадку для диалога по вопросам экологии с участием специалистов, экспертов, добровольцев, неравнодушных и активных жителей Никеля, Печенгского района и Киркенеса.

Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Мурманской области.