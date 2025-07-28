В Мурманской области идёт подготовка к XVIII областному смотру-конкурсу на лучшую организацию работы по охране труда

До 10 октября продлится приём заявок на XVIII областной смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда.

Номинации конкурса: среди организаций производственной сферы (более 500 сотрудников), среди организаций производственной сферы (до 500 сотрудников), среди организаций непроизводственной сферы, в сфере образования, в сфере здравоохранения, среди организаций малого предпринимательства (до 100 сотрудников).

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, для участия в конкурсе нужно подготовить заявку, предоставить показатели состояния условий и охраны труда, приложить аналитическую справку об организации работы по охране труда и иные документы или информацию, характеризующие работу в области охраны труда.

Материалы направлять по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а. Министерство труда и социального развития Мурманской области.

Положение конкурса доступно по ссылке: clck.ru/rbr3L.