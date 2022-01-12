В Мурманской области идёт приём заявок на конкурс рисунка «Я вижу музыку Рахманинова»

В Мурманской области стартовал приём заявок на конкурс рисунка «Я вижу музыку Рахманинова». Учредителями конкурса выступают отдел по культуре и делам молодёжи администрации Апатитов, Центр современного искусства «Сияние», известный тележурналист и продюсер, уроженец Мурманской области Андрей Малахов, а также оргкомитет международного проекта «Наследие С.В. Рахманинова на Кольской земле».

К участию приглашаются обучающиеся образовательных учреждений дополнительного образования. Конкурс проводится среди ребят от 6 до 16 лет, работы принимаются до 27 января в двух номинациях.

В номинации «Музыкальные фантазии» юным художникам предлагают отразить свои впечатления после просмотра фильма «Загадочный гость» и прослушивания музыки Рахманинова.

В номинации «В гостях у Сережи Рахманинова» необходимо выполнить рисунок о страницах жизни и творчества Рахманинова после просмотров серии короткометражных фильмов для детей: «Семёново», «Онег», «Ивановка», «Сенар», а также прослушивания музыки Рахманинова.

Подробная информация и конкурсное положение опубликованы в официальной группе конкурса. Оригиналы лучших работ будут отобраны для оформления выставки в Центре современного искусства «Сияние» Апатиты осенью 2022 года.

Как сообщает региональное Министерство культуры, проект «Наследие Рахманинова на Кольской земле» инициирован коллективом апатитской Детской музыкальной школы им. Л.М. Буркова в преддверии празднования 150-летия со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова. Задача проекта – познакомить детей с жизнью и творчеством «самого русского композитора», научить понимать значение наследия Рахманинова в национальной и мировой культуре.