В Мурманской области идёт работа над устранением «цифрового неравенства» областного центра и других городов и посёлков

Внедрение цифровых систем безопасности и энергосбережения, уличный Wi-Fi и широкополосный Интернет для отдалённых поселений – эти и другие сферы сотрудничества обсудили вчера в ходе рабочей встречи губернатор Мурманской области Андрей Чибис и вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов. В беседе также приняли участие первый заместитель губернатора Оксана Демченко, министр цифрового развития региона Зинаида Разживина, замминистра Александра Никипелова и директор Мурманского филиала «Ростелекома» Ольга Шаньгина.

«Ростелеком» имеет в регионе хорошо развитую сеть и, помимо предоставления клиентам полного спектра услуг связи, также выполняет задачи в рамках федеральных проектов, такие как организация каналов передачи данных для 60 социально значимых объектов и модернизация системы экстренных вызовов по номерам 112 и 122.

Помимо прочего, в 2020 году компания проложила кабельную трассу до села Териберка, что позволило организовать там быстрый Интернет и самую северную в мире сеть бесплатного Wi-Fi, а также установить систему видеонаблюдения.

«Благодарю компанию за работу в Териберке, это решение действительно подняло на новый уровень привлекательность нашего популярнейшего туристического направления. Уверен, что во взаимодействии с муниципалитетами можно и нужно распространить опыт создания бесплатных Wi-Fi-зон и на другие места региона – в интересах как туристов, так и местных жителей. И, конечно, важнейшими точками взаимодействия для нас остаются безопасность и энергосбережение», – отметил Андрей Чибис.

В свою очередь, руководитель филиала «Северо-Запад» подчеркнул, что компания готова развивать в области все без исключения направления своей деятельности и предлагать на региональном рынке самые современные цифровые решения для жизни, в том числе и для устранения «цифрового неравенства» областного центра и других населённых пунктов Мурмана:

«Мурманск – самый крупный город за Полярным кругом – несомненно, радует уровнем цифровизации и высокой доступностью услуг связи. Но мы постоянно работаем над тем, чтобы и в других населенных пунктах области были схожие возможности. Только за последние три года компания вложила в развитие своей инфраструктуры в регионе 2 млрд рублей, чтобы даже в труднодоступных и малонаселенных местах была качественная связь. Ведь это необходимая база для цифрового будущего: умного городского освещения и систем центрального отопления, умного ЖКХ, дорожного хозяйства, медицины, образования и многих других сфер», – сказал Александр Логинов.

В числе реализованных «Ростелекомом» в Заполярье за последнее время проектов – организация связи для мобильных госпиталей в Белокаменке и Мурмашах, автоматизация работы радиологических и диагностических служб медицинских учреждений, создание системы внешнего видеонаблюдения на территории областной клинической больницы им. П.А. Баяндина.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, «Ростелеком» регулярно выполняет комплекс работ по организации видеонаблюдения за ходом проведения ЕГЭ и Единых дней голосования. Совместно с региональным министерством образования оператор связи развивает на собственной технологической базе профильную цифровую платформу с инструментами управления системой школьного, дошкольного и дополнительного образования.

Также компания построила современные цифровые системы оповещения населения в регионе, реализовала проекты по созданию системы контроля и управления доступом в общеобразовательных школах в Гаджиево, Коле и Мурмашах. По энергосервисной схеме «Ростелекома» модернизировано уличное освещение в Умбе. Воплощается в жизнь проект по цифровизации работы на котельных АО «МЭС».