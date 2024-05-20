В Мурманской области идёт ремонт дорог к туристическим объектам в рамках нацпроекта

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманской области идёт ремонт дорог и искусственных сооружений, ведущих к туристическим объектам.

На юге Кольского полуострова расположено городское поселение Умба, которое славится рыбалкой и живописным отдыхом у Кандалакшского залива. Так, в прошлом году в рамках нацпроекта был отремонтирован мост через ручей Верес на 59 км автодороги Умба – Кандалакша. Стоит отметить, что данная дорога является одной из самых протяжённых региональных дорог (109 километров) и планомерно приводится в нормативное состояние с 2019 года. Напомним, что в текущем году будет отремонтирован участок км 0 – км 90 выборочно, общей протяженностью 8 км.

В прошлом году на севере региона обустроен первый арктический пляж Мурманской области «Аврора». Путь к нему ведёт автодорога Кола – Серебрянские ГЭС, участки данной трассы отремонтированы в рамках нацпроекта в период 2022 – 2023 годов. Указанный пляж расположен у озера Канентъявр на 49 километре автодороги Кола – Серебрянские ГЭС.

Немаловажно отметить, что дорога Кола – Серебрянские ГЭС ведёт в село Териберка, которое очень востребовано у туристов. Но, прежде чем добраться до населенного пункта, путешественникам необходимо проехать мост через реку Канентъявр, на котором в текущем году в рамках нацпроекта будет завершена реконструкция.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в этом году на участках автоподъезда к Териберке будут завершены капитальный ремонт и реконструкция, дорога получит асфальтовое покрытие, жители и гости Заполярья смогут с комфортом добираться до северных красот Баренцева моря.

Фото: https://gov-murman.ru