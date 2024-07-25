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Мурманская область. Арктика (16+)25.07.24 13:00

В Мурманской области идёт второй этап программы реновации ЗАТО, инициированной губернатором Мурманской области Андреем Чибисом

Средства регионального бюджета в размере 1,55 млрд рублей предусмотрены для софинансирования федеральных средств, которые будут переведены в рамках субсидии Арктической зоны. Из этой суммы более 1,27 млрд рублей направят на мероприятия регионального Министерства строительства Мурманской области. Также средства будут направлены областным Министерствам градостроительства и благоустройства, энергетики и ЖКХ и спорта. Проект соответствующего постановления размещён на портале «Открытый электронный регион».

Данные средства позволят в ближайшее время приступить к реализации мероприятий, направленных на повышение качества жизни военнослужащих и их семей. Так, планом предусмотрено более 200 мероприятий по строительству и капитальному ремонту жилья и объектов социальной инфраструктуры, созданию общественных пространств, сносу аварийных домов, модернизации объектов и сетей ЖКХ, ремонту дорог и дворов.

Всего из областного бюджета планируется направить на реновацию ЗАТО около 9,3 млрд рублей.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, комплексный план реновации ЗАТО был утверждён распоряжением правительства РФ 17 апреля 2024 года.  Вопрос о дополнительном финансировании ЗАТО системно прорабатывал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках официальных мероприятий с членами правительства России, а также обсуждал на совещании с президентом, которое состоялось в рамках визита Владимира Путина в Мурманскую область в июле 2023 года.

Итогом стало поручение президента о выделении на поддержку ЗАТО, расположенных в Арктической зоне, 10 млрд рублей из федерального бюджета ежегодно в ближайшие три года и дополнительно 2 млрд рублей на модернизацию объектов ЖКХ.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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