В Мурманской области идут проверки готовности к отопительному сезону муниципалитетов

Состоялось первое заседание под председательством министра энергетики и ЖКХ Дмитрия Латышева, на котором рассматривали вопрос о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2020 - 2021 года. В его работе приняли участие представители региональных ГЖИ и Ростехнадзора, администрации муниципального образования Кольский район, ресурсоснабжающих организаций.

О ходе подготовки к предстоящему отопительному периоду в Кольском районе рассказал и.о. главы администрации Игорь Богданов. Он сообщил, что в рамках летней ремкампании ведутся работы по замене участка теплотрассы от ТК № 11 до ТК № 24 ж/д станции Лопарская, продолжаются работы по замене тепловых сетей в Междуречье. На всех объектах социального назначения Кольского района проведены мероприятия по промывке и опрессовке системы теплоснабжения.

Подготовка объектов АО «МЭС» идёт согласно графику и будет завершена до начала отопительного сезона.

На 95% завершён ремонт сетей централизованного водоснабжения и водоотведения в Туломе, Пушном, Белокаменке, Килпъявре и Мишуково. В Коле на сетях ГОУП «Мурманскводоканал» проходит гидравлическая промывка и опрессовка.

В завершении заседания Дмитрий Латышев поручил администрации Кольского района обеспечить полное выполнение планов подготовки сетей энергоснабжения и оборудования к предстоящему осенне-зимнему периоду и обратил внимание на необходимость активного взаимодействия с Ростехнадзором и принятия всех необходимых мер для обеспечения готовности к отопительному периоду и получения соответствующих паспортов готовности.