В Мурманской области индекс цен производителей промышленных товаров (услуг) в августе по сравнению с предыдущим месяцем составил 112,4%

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-августе 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство, в Мурманской области индекс цен производителей промышленных товаров (услуг) в августе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 112,4%, в том числе по видам экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых» – 111,4, «Обрабатывающие производства» – 114,9, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 103,7, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 100,0%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в августе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,7%, в том числе на продукцию животноводства – 99,7%.

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения в августе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,3%, в том числе индекс цен производителей на строительную продукцию – 100,2, приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения – 100,4, на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения – 99,8%.

Индекс тарифов на грузовые перевозки в Мурманской области в августе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,8%, в том числе морским транспортом – 102,3, автомобильным транспортом –100,0%.