В Мурманской области индекс цен производителей промышленных товаров (услуг) в феврале 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 107,6%

Как следует из доклада Мурманскстата о социально-экономическом положении Мурманской области в январе–феврале 2021 года, индекс цен производителей промышленных товаров (услуг) в феврале 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 107,6%, в том числе по видам экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых» – 111,5%, «Обрабатывающие производства» – 105,3, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 103,4, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 100,0%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в феврале 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,02%, в том числе на продукцию животноводства – 100,02%.

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения в феврале 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,6%, в том числе индекс цен производителей на строительную продукцию – 100,8%, приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения – 100,4, на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения – 100,7%.

Индекс тарифов на грузовые перевозки в феврале 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,2%, в том числе морским транспортом – 100,2%, автомобильным транспортом – 100,0%.