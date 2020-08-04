В Мурманской области индекс цен производителей промышленных товаров (услуг) в июне по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,3%

Как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области индекс цен производителей промышленных товаров (услуг) в июне 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,3%, в том числе по видам экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых» – 100,2%, «Обрабатывающие производства» – 98,8, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 101,6, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 100,0%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июне текущего года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,7%, в том числе на продукцию животноводства – 100,7%.