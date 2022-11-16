В Мурманской области индекс цен производителей промышленных товаров (услуг) в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,4%

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе - сентябре 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство, индекс цен производителей промышленных товаров (услуг) в Мурманской области в сентябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем, по предварительным данным, составил 101,4%, в том числе по видам экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых» – 98,4, «Обрабатывающие производства» – 102,7, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 100,4, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 100,0%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в сентябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем, по предварительным данным, составил 101,2%, в том числе на продукцию животноводства – 101,2%.

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения в сентябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем, по предварительным данным, составил 100,3%, в том числе индекс цен производителей на строительную продукцию – 100,4, приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения – 100,1, на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения – 99,8%.