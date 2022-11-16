Размер пособия по безработице не изменится в следующем году«Кольские хроники с Юрием Бергером» - малоизвестные факты из истории развития Заполярья
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)16.11.22 17:00

В Мурманской области индекс цен производителей промышленных товаров (услуг) в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,4%

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе - сентябре 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство, индекс цен производителей промышленных товаров (услуг) в Мурманской области в сентябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем, по предварительным данным, составил 101,4%, в том числе по видам экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых» – 98,4, «Обрабатывающие производства» – 102,7, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 100,4, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 100,0%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в сентябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем, по предварительным данным, составил 101,2%, в том числе на продукцию животноводства – 101,2%.

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения в сентябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем, по предварительным данным, составил 100,3%, в том числе индекс цен производителей на строительную продукцию – 100,4, приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения – 100,1, на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения – 99,8%.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
14.11.22 14:33
Данный доклад Мурманскстата Администрация и Правительство Губернии обязаны взять за основу и в корне изменить отношение к судьбе Губернии...
Комментарий к новости:В Мурманской области в январе–августе текущего года доля убыточных организаций увеличилась на 3,7 процентного пункта и составила 37,9%
Д.О. Вернер
04.11.22 18:00
Суть короко: в СССР Минрыбхоз был обязан обеспечить население рыбой, в России не так...
Комментарий к новости:Комитет ГД подготовил ко второму чтению проект о росте ставок сбора за вылов биоресурсов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", патриот
03.11.22 19:27
Добрый вечер, Д. О. Вернер и все жители земли Кольской, коллеги по работе и общей борьбе МБОУ Кольского Заполярья. Я, Юлия Бурак (Смирнова), заместитель директора по dоспитательной (идеологической) ра
Комментарий к новости:Иллюзий не осталось: за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Кольские хроники» с Юрием Бергером», тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Топ профессий с самой высокой зарплатой в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Доллар и евро потяжелели почти на 4 копейки-PRO Энергетику (18+)В 2022 году «Россети Северо-Запад» направили на ремонт электросетевого комплекса Мурманской области 527 млн рублей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 16 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Размер пособия по безработице не изменится в следующем году
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Семь вопросов и семь ответов об обеспечении денежным довольствием мобилизованных граждан, а также военнослужащих срочной службы
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика