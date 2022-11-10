В Мурманской области индекс промышленного производства в январе–сентябре составил 99%

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе - сентябре 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Например, индекс промышленного производства в январе–сентябре 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года составил 99,0%, в сентябре 2022 года – 81,9%.

Объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в январе–сентябре 2022 года составил 72145,6 млн рублей или 95,8% к соответствующему периоду предыдущего года, в сентябре 2022 года – 7510,2 млн рублей, или 77,5%.