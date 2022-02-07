Мурманскстат подготовил отчёт об изменении тарифов на грузовые перевозки в Мурманской области в 2021 году.

Как сообщает статистическое ведомство, в Мурманской области индекс тарифов на грузовые перевозки в декабре 2021 года по сравнению с декабрём 2020 года составил 132,1 процента, в том числе на морском транспорте – 143,3 процента, на автомобильном – 105,1 процента.